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19:03, 6 декабря 2024Путешествия

Туристка попала в полицейскую погоню в США и не выжила

CBS News: туристка из Вьетнама попала в полицейскую погоню в США и не выжила
Алина Черненко

Фото: Brandon Wade / Reuters

Туристка из Вьетнама приехала в США навестить друзей детства, попала в полицейскую погоню и не выжила. Подробностями истории поделился телеканал CBS News.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 2 декабря, в округе Ориндж в Южной Калифорнии. 43-летний Тимоти Брэдфорд Коул поджег куст возле дома жениха своей сестры после того, как из-за нее он потерял опеку над своими детьми. Огонь перекинулся на крыльцо, но пожар удалось потушить бдительному соседу.

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Полицейские заметили Коула рядом с местом преступления, попытались остановить его, но злоумышленник умчался от них на машине со скоростью около 140 километров в час. Во время погони он проехал на красный свет и врезался в BMW X3, в котором находилась 25-летняя вьетнамка Хонг Нгок Нгуен. Спасти девушку не удалось.

«Не существует слов, чтобы выразить всю скорбь по поводу кончины молодой женщины, которая оказалась на пути человека, полностью пренебрегающего человеческой жизнью, и мы сделаем все возможное, чтобы добиться справедливости для мисс Нгуен и ее близких», — заявил окружной прокурор Тодд Спитцер.

Коула удалось задержать, ему предъявили обвинения. В прокуратуре описали его как «зарегистрированного члена банды сторонников превосходства белой расы», который в прошлом был замечен в совершении шести преступлений. Если мужчину признают виновным, ему грозит пожизненное заключение.

Ранее в США туристка из Новой Зеландии подверглась ограблению в торговом центре и не выжила. Трое вооруженных мужчин вытащили пожилую женщину на улицу, где ее сбил третий преступник на машине.

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