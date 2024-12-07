Число просмотров интервью Лаврова Карлсону превысило пять миллионов

Число просмотров интервью Карлсона с Лавровым в соцсети X достигло 5 миллионов

Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону в социальной сети Х набрало более пяти миллионов просмотров с момента публикации. Отмечается, что отметку «мне нравится» под постом поставили 63 тысячи пользователей. Количество репостов публикации достигло 22 тысяч.

Карлсон приехал в Москву и взял полуторачасовое интервью у главы российского МИД. Главной темой беседы стало отсутствие диалога Москвы и Вашингтона и «угрозы обмена ядерными ударами» в случае максимальной эскалации конфликта России и Запада.

Кроме того, Лавров заявил, что предоставление Киеву дальнобойного тактического ракетного оружия и разрешение на его использование для ударов по территории России «сулит масштабной эскалацией гибридного конфликта», при этом сам Запад «не понимает всех рисков» и нацелен лишь на захват контроля над ресурсами и территорией Украины.

Ранее американский военный эксперт Уилл Шрайвер заявил, что интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону нужно посмотреть всем, кто хочет узнать причины надвигающегося международного кризиса.