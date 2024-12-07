Экс-премьер Румынии сделал резкое заявление насчет выборов в стране

Экс-премьер Румынии Орбан: КС не имел полномочий отменять выборы президента

Конституционный суд Румынии (КС) мог аннулировать первый тур выборов президента, но не имел никаких полномочий отменять весь избирательный процесс. Об этом заявил лидер партии «Силы правых», румынский экс-премьер Людовик Орбан, пишет РИА Новости.

Накануне судьи КС приняли решение об аннулировании первого тура выборов после повторного рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. Так, действующий премьер Румынии Марчел Чолаку приветствовал решение Конституционного суда, назвав его правильным.

«Судьи КС просто растоптали волю, выраженную всем избирательным органом, румынскими гражданами. Мы дошли до ситуации, когда демократии в Румынии практически больше не существует», — посетовал Орбан.

Ранее победивший в первом туре выборов президента Румынии независимый кандидат Кэлин Джорджеску прокомментировал отмену итогов голосования Конституционным судом страны. «Последнее решение является не просто юридическим, а политическим актом, который представляет собой государственный переворот. Демократия не подлежит торгу», — сказал он.

В Госдепе, в свою очередь, заявили, что румынские политики должны следовать мирному демократическому процессу без «угроз насилия и запугивания».

Сенатор Алексей Пушков оценил отмену итогов выборов президента Румынии. По его словам, это представляет из себя фактический госпереворот, означающий, что к власти в странах Евросоюза должны приходить только пролиберальные и антироссийские кандидаты.