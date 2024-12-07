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19:22, 7 декабря 2024Мир

Лавров прокомментировал появление сирийских боевиков на американском телеканале

Лавров: появление лидера сирийских террористов на CNN вызывает вопросы
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Alexander Zemlianichenko / Reuters

Появление лидера сирийских боевиков «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещенная в России террористическая организация) Абу Мухаммада аль-Джулани на американском телеканале CNN вызывает вопросы. Так ситуацию прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров, его слова приводит РИА Новости.

«Я не видел все интервью, не слышал и не читал, я только знаю, что ему предоставили площадку CNN. Это канал, который известен тем, что он близок администрации Джо Байдена», — пояснил министр.

По его словам, с момента обострения обстановки в Сирии администрация Байдена сообщила российским властям, что по-прежнему считает ХТШ террористической организацией. «Конечно, вызывает вопросы как минимум, мягко сказать, появление руководителя этой организации на канале CNN», — заключил Лавров.

Ранее Абу Мухаммад аль-Джулани дал интервью каналу CNN впервые с начала наступления боевиков в Сирии. Он признал, что их целью является свержение президента Башара Асада.

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