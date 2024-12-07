Герой России Мищенко: 18 российских бойцов ликвидировали полсотни солдат ВСУ

Герой России Алексей Мищенко рассказал о деталях сражения, за которое получил Золотую Звезду. Соответствующий материал публикует РИА Новости.

По словам командира, в марте 2022 года подразделение спецназа Росгвардии из 18 бойцов уничтожило более 50 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также три минометных расчета, две командно-штабные машины и узел связи противника.

Он рассказал, что командование поставило перед их центром задачу освободить от ВСУ одну из территорий на харьковском направлении. Военнослужащие должны были пройти к шоссе через лес, в котором размещалась заброшенная часть ПВО.

«Пройдя вглубь части, заметили вооруженного бойца ВСУ, который начал стрелять из автомата в нашу сторону и был уничтожен на месте. Украинские военные попытались зайти в тыл с левого фланга, но я это предвидел, перебросил группу бойцов на то же направление, в результате чего разбили боевиков ВСУ», — подчеркнул Мищенко.

Бой длился более семи часов, вследствие чего группа смогла ликвидировать противника. Уточняется, что Мищенко участвовал в СВО с февраля 2022 года по январь 2023 года и работал на трех направлениях: харьковском, луганском и донецком.

В ноябре Герой России Максим Шоломов заявил, что в случае поражения в СВО Российская Федерация прекратит существование как единое государство.