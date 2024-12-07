Назван вероятный срок полного таяния льда в Арктике

Эксперт Кокорин: лед в Арктике может полностью растаять в 2027 году

В сентябре 2027 года или в последующие годы в Северном ледовитом океане практически не будет льда. Вероятный срок полного таяния льда назвал эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин, его слова приводит РИА Новости.

По мнению ученых Гетеборгского университета, есть риск, что ледяной покров в Арктике полностью растает летом. Из-за изменений погодных условий это может произойти до 2030 года. По словам исследователей, вне зависимости от количества выбросов углекислого газа, первый день безо льда в регионе гарантированно наступит в ближайшие 9-20 лет. Однако, добавил Кокорин, о том, что Арктика растает полностью и навсегда, речи не идет.

«Сделана добросовестная модельная оценка... Речь не идет о том, что Арктика растает. Речь идет о том, что с вероятностью 3 процента в один из дней сентября 2027 года или несколько позже в Арктике практически не будет льда. Это достаточно гипотетическое построение», — пояснил он.

По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, глобальное потепление в Арктике происходит в среднем быстрее, чем в северном полушарии, но вряд ли она полностью освободится ото льда к 2027 году.