ТАСС: ВСУ теряют каждого седьмого военного в Курской области

Каждый седьмой военнослужащий и каждый пятый танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) выбыл из строя в Курской области. Об этом пишет ТАСС, основываясь на данных Минобороны России.

Подсчитано, что с 6 августа и до 6 декабря ВСУ потеряли на всех направлениях около 270,4 тысяч бойцов, а также 1 217 танков. При этом только в Курской области было уничтожено 38,4 тысячи украинских военных и 232 танка.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что ситуация со вторжением ВСУ в Курскую область близка к развязке. По его словам, обстановка в регионе обязательно будет нормализована.

Бои с украинскими войсками в области ведутся четыре месяца. Сообщалось, что российским военным удалось освободить около половины занятой ВСУ территории Курской области.