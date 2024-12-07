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06:28, 7 декабря 2024Бывший СССР

Подсчитан масштаб потерь ВСУ в Курской области

ТАСС: ВСУ теряют каждого седьмого военного в Курской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Каждый седьмой военнослужащий и каждый пятый танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) выбыл из строя в Курской области. Об этом пишет ТАСС, основываясь на данных Минобороны России.

Подсчитано, что с 6 августа и до 6 декабря ВСУ потеряли на всех направлениях около 270,4 тысяч бойцов, а также 1 217 танков. При этом только в Курской области было уничтожено 38,4 тысячи украинских военных и 232 танка.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что ситуация со вторжением ВСУ в Курскую область близка к развязке. По его словам, обстановка в регионе обязательно будет нормализована.

Бои с украинскими войсками в области ведутся четыре месяца. Сообщалось, что российским военным удалось освободить около половины занятой ВСУ территории Курской области.

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