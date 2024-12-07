Strategic Culture: союзники Украины проигрывают в прокси-войне с Россией

Соединенные Штаты и их европейские союзники проигрывают в прокси-войне на территории Украины. Уверенно побеждающей в конфликте Россию назвали в Strategic Culture

По мнению авторов материала, война за Украину, развязанная НАТО, оборачивается катастрофой для Штатов и Европы. Именно поэтому НАТО пытается провернуть открытие второго фронта против России в Сирии с участием украинских подразделений в террористических действиях.

«Россия уверенно побеждает в этой войне, которая разразилась в феврале 2022 года, когда Москва начала специальную военную операцию, чтобы положить конец многолетней низкоинтенсивной агрессии, спонсируемой НАТО с помощью неонацистских террористических бригад», — отмечают в SC.

В издании 19FortyFive заявили, что США не стоит рисковать даже ограниченной ядерной войной с Россией из-за Украины. Они ссылаются на недавний удар по Украине баллистической ракетой средней дальности «Орешник», способной нести ядерный заряд и оснащенной несколькими обычными боеголовками. Его называют «сообщением», которое передает США президент России Владимир Путин в ответ на недавнее снятие ограничений на использование предоставленных США ракет ATACMS.

Ранее Иран обвинил Украину в нарушении обязательств по борьбе с терроризмом и призвал прекратить поддержку боевиков в Сирии. В заявлении также подчеркнули, что террористические группировки в Сирии имеют «опасную природу», и Киеву необходимо отказаться от своих действий.