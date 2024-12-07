Спровоцировавшего выкидыш у партнерши британца посадили на 12 лет

Mirror: спровоцировавшего выкидыш британца осудили на 12 лет

Британский суд вынес обвинительный приговор 40-летнему Стюарту Уорби, спровоцировавшему медикаментозный аборт у своей партнерши. Об этом сообщает The Mirror.

Из данных уголовного дела следует, что мужчина попросил свою знакомую обратиться в гинекологический центр в Лондоне и достать препараты для искусственного прерывания беременности. За прием у врача, выписавшего рецепт, Уорби заплатил 470 фунтов стерлингов.

В ночь на 3 августа 2022 года он подмешал мифепристон в апельсиновый сок подруги, долгое время лечившейся от бесплодия. У нее произошел выкидыш на 15-й неделе беременности.

«Эта боль никогда не покинет меня, ведь я знаю, что этот ребенок мог стать моим единственным шансом стать матерью в этой жизни», — заявила пострадавшая от рук Уорби женщина.

Британца признали виновным, осудили на 12 лет лишения свободы и обязали выплатить жертве компенсацию в размере 10 тысяч фунтов.

Ранее россиянка обвинила роддом в продаже ее новорожденной дочери другой семье. Как стало известно, такие случаи с возможной продажей младенцев в данном роддоме не единичны.