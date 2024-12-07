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03:14, 7 декабря 2024Мир

В Доминикане изъяли рекордную партию кокаина

В Доминикане изъяли крупнейшую в истории региона партию из 9,5 тонны кокаина
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Esteban Ponce / Unsplash

Полицейские в Доминикане изъяли крупнейшую в истории региона партию из 9,5 тонны кокаина. Об этом сообщила Национальная дирекция по контролю за оборотом наркотиков в соцсети X.

По словам представителя службы Карлоса Деверса, контейнер с грузом запрещенного вещества в бананах из Гватемалы был найден в порту Кауседо. Неустановленные лица предприняли попытку перегрузить незаконный груз на судно, которое направлялось в Бельгию.

Ранее в Боливии сотрудники правоохранительных органов обнаружили более тонны миндаля, пропитанного кокаином. Утверждается, что служебные собаки смогли унюхать наркотическое вещество в 53 ящиках миндаля из 700. После этого полиция задержала несколько граждан Боливии и Колумбии. Миндаль с кокаином готовился к экспорту в другую страну.

До этого полиция и таможенная служба Испании конфисковали 13 тонн кокаина, обнаруженного в контейнере с бананами из Эквадора в порту города Альхесирас. Уточняется, что данная партия изъятых наркотиков стала крупнейшей в стране с лета 2023 года.

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