Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Запад разжигает конфликты вокруг России для ослабления

Осознание провала на Украине заставляет западные страны разжигать конфликты вокруг России. Стратегию Запада раскрыл экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью каналу Dialogue Works на YouTube.

По его мнению, дестабилизация обстановки в Грузии стала еще одной попыткой ослабить РФ. «Они проигрывают на Украине и им пришлось придумать, где еще они смогут победить и отвлечь ресурсы России», — высказался Джонсон.

Как считает американский эксперт, западные государства планируют создать несколько очагов напряженности вокруг РФ и таким образом замедлить наступление российских войск на Украине и помочь Киеву восстановиться.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что попытка втянуть Грузию в противостояние с Россией на стороне Запада и Украины могла бы закончиться очень печально. Он также напомнил, что Россия — дружественный сосед Грузии, у двух стран нормальные экономические связи.