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22:30, 7 декабря 2024Интернет и СМИ

В США рассказали о судьбе выделяемого Украине оружия

Макгрегор: минимум треть помощи США Украине оказывается на черном рынке
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Staff / Reuters

Минимум треть оружия, выделяемого Украине в рамках военной помощи от США, оказывается не в зоне боевых действий, а на черном рынке. Судьбу западных поставок раскрыл бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети X.

«Можно сказать наверняка: половина денег будет украдена и переведена в иностранные банки. Что касается оружия, то можно предположить, что от трети до половины его окажется на черном рынке», — рассказал Макгрегор.

По его словам, действующее украинское государство будет поддерживаться «до последнего патрона».

Ранее сообщалось, что европейская разведка обеспокоена возможной контрабандой оружия с Украины после завершения конфликта. Там также опасаются притока украинских военных.

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