Макгрегор: минимум треть помощи США Украине оказывается на черном рынке

Минимум треть оружия, выделяемого Украине в рамках военной помощи от США, оказывается не в зоне боевых действий, а на черном рынке. Судьбу западных поставок раскрыл бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети X.

«Можно сказать наверняка: половина денег будет украдена и переведена в иностранные банки. Что касается оружия, то можно предположить, что от трети до половины его окажется на черном рынке», — рассказал Макгрегор.

По его словам, действующее украинское государство будет поддерживаться «до последнего патрона».

Ранее сообщалось, что европейская разведка обеспокоена возможной контрабандой оружия с Украины после завершения конфликта. Там также опасаются притока украинских военных.