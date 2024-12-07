Зеленский встретился с Макроном и Трампом в Париже

В Париже завершилась встреча президента Украины Владимира Зеленского с французским лидером Эммануэлем Макроном и избранным главой США Дональдом Трампом. Об этом в Telegram сообщает «РБК-Украина».
Как рассказал спикер украинского президента Сергей Никифоров, политики общались 35 минут. Подробности беседы не разглашаются. Теперь лидеры отправятся на церемонию открытия восстановленного собора Нотр-Дам.
Ранее Зеленский встретился в Париже с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Во время их разговора Нехаммер заявил о готовности Вены стать площадкой для мирных переговоров России и Украины.