Зеленский встретился с Макроном и Трампом в Париже

В Париже завершилась встреча Зеленского с Макроном и Трампом

В Париже завершилась встреча президента Украины Владимира Зеленского с французским лидером Эммануэлем Макроном и избранным главой США Дональдом Трампом. Об этом в Telegram сообщает «РБК-Украина».

Как рассказал спикер украинского президента Сергей Никифоров, политики общались 35 минут. Подробности беседы не разглашаются. Теперь лидеры отправятся на церемонию открытия восстановленного собора Нотр-Дам.

Ранее Зеленский встретился в Париже с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Во время их разговора Нехаммер заявил о готовности Вены стать площадкой для мирных переговоров России и Украины.