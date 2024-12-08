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07:58, 8 декабря 2024Интернет и СМИ

Al Jazeera озвучила первые распоряжения боевиков после входа в Дамаск

AJ: лидер боевиков в Сирии запретил праздничную стрельбу и захват госучреждений
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Дмитрий Виноградов / РИА Новости

Лидер террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещенная в РФ террористическая организация) Абу Мухаммед аль-Джулани запретил силам повстанцев насильственно захватывать государственные учреждения, которые до официальной смены власти остаются в ведении премьер-министра Мухаммада Гази аль-Джалали. Первые распоряжения боевиков после входа в сирийский город Дамаск озвучила Al Jazeera (AJ).

Кроме того, оппозиционным силам запретили устраивать «праздничную стрельбу».

Ранее глава действующего правительства Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали выразил готовность передать власть мирным путем. «Мы протягиваем руку оппонентам, которые подтвердили, что не причинят вреда никому, кто является частью нашей родины», — заявил он.

Президент Сирии Башар Асад покинул страну на самолете в неизвестном направлении, передает Reuters со ссылкой на неназванных высокопоставленных офицеров сирийской армии.

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