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09:28, 8 декабря 2024Спорт

Дзюба повторил достижение Кержакова в РПЛ

Дзюба повторил достижение Кержакова в РПЛ по числу голов на выезде
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Артём Дзюба

Артём Дзюба. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба повторил достижение бывшего футболиста «Зенита» Александра Кержакова по числу голов в выездных матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».

В игре против «Зенита», которая прошла в Санкт-Петербурге, Дзюба забил 71-й гол в гостевых матчах в карьере. Теперь он делит с Кержаковым первое место по этому показателю.

Матч «Акрона» против «Зенита» прошел в субботу, 7 декабря. Дзюба забил решающий мяч, гости одержали победу со счетом 2:1.

Дзюба перешел в «Акрон» в 2024 году. Он выступал за «Зенит» с 2015-го по 2022-й. В составе петербургской команды форвард четыре раза стал чемпионом России.

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