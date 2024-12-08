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14:54, 8 декабря 2024Мир

В сети вспомнили слова Жириновского о будущем Сирии при свержении Асада

Жириновский: Эрдоган хотел свергнуть Асада, чтобы стать региональным лидером
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Никольский / ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган всегда хотел свергнуть президента Сирии Баша Асада, чтобы стать региональным лидером и добиться выполнения своих интересов. Соответствующий сценарий предсказывал российский политик, основатель и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, обратили внимание пользователи интернета.

«Они найдут обходные маневры и сокрушат режим (...) И в дело вмешается Турция. Ей выгодно снова стать региональной державой и себя показать сторонницей демократий. Вот она помогает свержению гигантских режимов», — вспомнили слова российского политика.

При этом Жириновский отмечал, что одной из ключевых целей Эрдогана является борьба с ираноязычным народом курдами, которые образуют многочисленные вооруженные ополчения на севере Сирии и Ирака. По его словам, подобный сценарий закончится прямым военным конфликтом с Ираном и началом большой войны в регионе Ближнего Востока.

Ранее в МИД России заявили, что Асад сложил с себя полномочия главы государства и покинул страну после переговоров с террористическими группировками, наступавшими на Дамаск. Дополнительно сообщается, что российская сторона не участвовала каким-либо образом в этих переговорах.

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