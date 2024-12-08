Востоковед прокомментировал прогноз Жириновского о будущем Сирии при свержении Асада

Востоковед Тарасов раскритиковал прогноз Жириновского о будущем Сирии

Американцы последовательно реализовывают сценарий «Большого Ближнего Востока», считает политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. Так в разговоре с «Лентой.ру» востоковед прокомментировал обсуждаемый в сети прогноз российского политика, основателя и лидера ЛДПР Владимира Жириновского о будущем Сирии при свержении президента страны Башара Асада.

«Не надо демонизировать Жириновского и прославлять его пророческие качества. То, что говорил Жириновский, об этом рассуждали все российские востоковеды, особенно после того, как американцы стали реализовывать проект "Большого Ближнего Востока". Кстати говоря, там уже предусматривалась фрагментация Ближнего Востока и появление Курдского государства. Так что Жириновский просто-напросто повторял вероятный сценарий развития, который был разработан американцами», — рассказал Тарасов.

При этом востоковед считает, что не стоит преувеличивать значение Турции в регионе. По его словам, Анкара может оказаться в ловушке после свержения Асада.

Если [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган сыграл роль в уничтожении режима Асада, то его ждут большие приключения. Потому что американцы последовательно проводят свой сценарий вместе с Израилем Станислав Тарасов политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа

«Если в Сирии появится Курдская государственность, плюс автономия курдов в Ираке, плюс многолетняя борьба Эрдогана против "Рабочей партии Курдистана", то это приведет к тому, что ему придется самому трансформировать политическую систему. Поэтому эта ловушка очень сложная», — объяснил политолог.

Тарасов отметил, что последние события показали, что курды после того, как режим Асада пал, вступили в контакт с Израилем, который поддерживает Курдское государственное образование.

Ранее пользователи интернета обратили внимание на сценарий, предсказанный Жириновским, о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган всегда хотел свергнуть президента Сирии Баша Асада, чтобы стать региональным лидером и добиться выполнения своих интересов. Жириновский отмечал, что одна из ключевых целей Эрдогана — борьба с ираноязычным народом курдами, которые образуют многочисленные вооруженные ополчения на севере Сирии и Ирака.