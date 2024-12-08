Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:09, 8 декабря 2024Мир

Востоковед прокомментировал прогноз Жириновского о будущем Сирии при свержении Асада

Востоковед Тарасов раскритиковал прогноз Жириновского о будущем Сирии
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Yamam al Shaar / Reuters

Американцы последовательно реализовывают сценарий «Большого Ближнего Востока», считает политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. Так в разговоре с «Лентой.ру» востоковед прокомментировал обсуждаемый в сети прогноз российского политика, основателя и лидера ЛДПР Владимира Жириновского о будущем Сирии при свержении президента страны Башара Асада.

«Не надо демонизировать Жириновского и прославлять его пророческие качества. То, что говорил Жириновский, об этом рассуждали все российские востоковеды, особенно после того, как американцы стали реализовывать проект "Большого Ближнего Востока". Кстати говоря, там уже предусматривалась фрагментация Ближнего Востока и появление Курдского государства. Так что Жириновский просто-напросто повторял вероятный сценарий развития, который был разработан американцами», — рассказал Тарасов.

При этом востоковед считает, что не стоит преувеличивать значение Турции в регионе. По его словам, Анкара может оказаться в ловушке после свержения Асада.

Если [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган сыграл роль в уничтожении режима Асада, то его ждут большие приключения. Потому что американцы последовательно проводят свой сценарий вместе с Израилем

Станислав Тарасовполитолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа

«Если в Сирии появится Курдская государственность, плюс автономия курдов в Ираке, плюс многолетняя борьба Эрдогана против "Рабочей партии Курдистана", то это приведет к тому, что ему придется самому трансформировать политическую систему. Поэтому эта ловушка очень сложная», — объяснил политолог.

Тарасов отметил, что последние события показали, что курды после того, как режим Асада пал, вступили в контакт с Израилем, который поддерживает Курдское государственное образование.

Материалы по теме:
Асад покинул Сирию и сложил президентские полномочия, подтвердил МИД России. Что там сказали о российских базах?
Асад покинул Сирию и сложил президентские полномочия, подтвердил МИД России. Что там сказали о российских базах?
Сегодня
Президент Асад вылетел из Дамаска, командование армии объявило о капитуляции. Что происходит в Сирии?
Президент Асад вылетел из Дамаска, командование армии объявило о капитуляции. Что происходит в Сирии?
Сегодня

Ранее пользователи интернета обратили внимание на сценарий, предсказанный Жириновским, о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган всегда хотел свергнуть президента Сирии Баша Асада, чтобы стать региональным лидером и добиться выполнения своих интересов. Жириновский отмечал, что одна из ключевых целей Эрдогана — борьба с ираноязычным народом курдами, которые образуют многочисленные вооруженные ополчения на севере Сирии и Ирака.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Сирийские боевики вошли в окрестности города с российской военной базой

      Курды заявили об отражении атак боевиков в провинции Алеппо

      Вооруженная оппозиция в Сирии заявила о налаживании контактов с Россией

      В Госдуме отреагировали на вход сирийских боевиков в города с российскими военными базами

      В Кремле напомнили о нежелании Киева возвращаться к переговорам

      Искусственный интеллект призвали шире применять для борьбы с коррупцией в России

      В Сирии сообщили о взятии под контроль боевиками города у авиабазы России

      «Мне не жаль». Военкор Коц высказался, что не будет горевать по Сирии после свержения Асада

      В США заявили о непредсказуемости мобилизации на Украине

      Трамп раскрыл свои главные планы на президентство

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше