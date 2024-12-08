ЦСКА обыграл «Факел» в РПЛ

ЦСКА со счетом 1:0 обыграл «Факел» в матче РПЛ

Московский ЦСКА обыграл воронежский «Факел» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Воронеже и завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий армейцев Тамерлан Мусаев на 13-й минуте.

Благодаря победе столичный клуб набрал 31 очко и закрепился на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России.

«Факел» остается одним из аутсайдеров РПЛ — команда располагается на 14-м месте с 14 очками.

Матч стал последним для обеих команд в этом году. 19-й тур РПЛ пройдет после зимней паузы, в марте 2025-го.