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18:29, 8 декабря 2024Спорт

ЦСКА обыграл «Факел» в РПЛ

ЦСКА со счетом 1:0 обыграл «Факел» в матче РПЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Московский ЦСКА обыграл воронежский «Факел» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Воронеже и завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий армейцев Тамерлан Мусаев на 13-й минуте.

Благодаря победе столичный клуб набрал 31 очко и закрепился на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России.
«Факел» остается одним из аутсайдеров РПЛ — команда располагается на 14-м месте с 14 очками.

Матч стал последним для обеих команд в этом году. 19-й тур РПЛ пройдет после зимней паузы, в марте 2025-го.

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