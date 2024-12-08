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14:46, 8 декабря 2024Спорт

Украинские каратистки отказались фотографироваться с россиянкой на международном турнире

Украинские каратистки Гнесь и Ващишин отказались от фото с россиянкой Гашниковой
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Divin Serhiy / Shutterstock / Fotodom  

Украинские каратистки Мария Гнесь и Анна Ващишин отказались от совместной фотографии с россиянкой Вероникой Гашниковой на международном турнире Karate 1 Youth League, проходившем в Венеции. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Представительница России встретилась с Гнесь в финале соревнований в возрастной категории 16-17 лет и одержала победу со счетом 4:3. Бронзу взяла другая украинка — Ващишин.

Во время церемонии награждения спортсменки стояли на пьедестале почета. Получив медали, украинки покинули его, отказавшись от традиционного совместного фото.

В феврале украинец Александр Грушин отказался фотографироваться с победителем и призерами чемпионата Европы по борьбе на церемонии награждения. Спортсмен сделал это из-за присутствия на пьедестале почета россиянина Анвара Аллахьярова.

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