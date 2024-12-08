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15:38, 8 декабря 2024Мир

В Финляндии заявили о готовности расширить санкции против России

Глава МИД Финляндии Валтонен: Хельсинки не будут против санкций в отношении РФ
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Lehtikuva / Jussi Nukari/ Reuters

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила о готовности страны расширить санкции против России из-за украинского конфликта. Об этом она высказалась в интервью газете Helsingin Sanomat.

Она уточнила, что Хельсинки не будут против, если Европейский союз (ЕС) придет к совместному решению запретить ввоз российского никеля.

По мнению Валтонен, ЕС должен последовательно ужесточать санкции в отношении Москвы.

Ранее заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики ГУУ Светлана Сазанова оценила последствия запрета ввозить палладий и титан из России в Европу. По ее мнению, это решение негативно скажется на развитии автомобильной и авиастроительной отраслей Франции, Германии и Великобритании.

В октябре США предложили ввести санкции против российского палладия и титана. Европейские страны ранее отказывались от таких решений.

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