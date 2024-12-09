Постпред России в Вене прокомментировал прибытие Асада с семьей в Москву

Ульянов прокомментировал прибытие Асада в Москву словами «РФ не предает друзей»

Россия не предает друзей в трудных ситуациях и в этом отличается от США, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя прибытие в Москву ушедшего в отставку президента Сирии Башара Асада с семьей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, российская сторона предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Он отметил, что Асад и его семья находятся в Москве.

«Россия не предает друзей в трудных ситуациях. В этом разница между Россией и США», — подчеркнул он.

Накануне, 8 декабря, Башар Асад прилетел в Россию. Он сложил президентские полномочия и покинул Сирию.