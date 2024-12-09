Дронами предложили управлять по звездам

Астронавигацию назвали альтернативной GPS для управления беспилотниками

Специалисты Университета Южной Австралии назвали навигацию по звездам альтернативой GPS для беспилотников. Исследование было опубликовано в журнале Drones.

Автор научной работы Сэмюэль Тиг заявил, что летательные аппараты уязвимы при пролете над океанами и территориями, где ведутся боевые действия, из-за помех в работе GPS. Специалисты разработали метод навигации по звездам и другим небесным объектам.

«В отличие от традиционных систем навигации по звездам, которые часто сложны, тяжелы и дороги, наша система проще, легче и не требует наличия особого оборудования», — заметил Тиг. Система базируется на алгоритме, который анализирует окружающее пространство и использует данные для управления БПЛА.

Ученые назвали несколько преимуществ астронавигации перед GPS. В первую очередь подобные дроны сложно обнаружить, так как они не посылают сигналы. Также эта система продолжит работать даже в случае глушения GPS. Кроме того, оборудование для работы имеет небольшие габариты и может устанавливаться даже на небольшие дроны.

«Этот тип навигации идеально подходит для операций над океанами или в зонах боевых действий, где существует риск глушения GPS», — отметили авторы исследование. Также они подчеркнули, что дроны на базе новой системы можно использовать не только для выполнения военных задач, но и при мониторинге окружающей среды.

В конце ноября ученые из США предложили использовать зонды с датчиками для замены спутников GPS в случае сбоя. Новую систему можно использовать в гражданской авиации.