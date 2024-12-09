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05:48, 9 декабря 2024Бывший СССР

В ДНР допустили усиление давления на ВСУ после освобождения села Благодатное

Освобождение села Благодатное в ДНР позволяет ВС РФ усилить давление на ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Освобождение села Благодатное на юге Донецкой народной республики (ДНР) позволяет российским войскам усилить давление на группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Великой Новоселке и ускорить охват населенного пункта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его словам, Благодатное открывает путь на Великую Новоселку юго-западнее населенного пункта. Он допустил, что Вооруженные силы (ВС) РФ усилят давление на украинские войска. «Это позволяет усилить давление на противника, а также ускорить обход с фланга», — подчеркнул он.

Ранее в результате успешного наступления подразделений группировки войск «Восток» был установлен контроль над населенным пунктом Благодатное.

Стало известно, что Российская армия взяла под контроль Романовку в ДНР.

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