В ДНР допустили усиление давления на ВСУ после освобождения села Благодатное

Освобождение села Благодатное в ДНР позволяет ВС РФ усилить давление на ВСУ

Освобождение села Благодатное на юге Донецкой народной республики (ДНР) позволяет российским войскам усилить давление на группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Великой Новоселке и ускорить охват населенного пункта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его словам, Благодатное открывает путь на Великую Новоселку юго-западнее населенного пункта. Он допустил, что Вооруженные силы (ВС) РФ усилят давление на украинские войска. «Это позволяет усилить давление на противника, а также ускорить обход с фланга», — подчеркнул он.

Ранее в результате успешного наступления подразделений группировки войск «Восток» был установлен контроль над населенным пунктом Благодатное.

Стало известно, что Российская армия взяла под контроль Романовку в ДНР.