ВСУ атаковали автомобиль со священником в Горловке

Украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль со священником в Горловке

Ударный дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль со священником в Горловке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Горловскую епархию.

Представитель епархии рассказал, что атаке дрона-камикадзе подвергся настоятель Казанского храма в микрорайоне «Комсомолец» протоиерей Василий Туренко.

«Удар пришелся с правой стороны в непосредственной близости к автомобилю», — отметил он. Священник при этом не пострадал.

Ранее украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбросил боеприпас на автобус в Горловке и ранил четырех человек. Также населенный пункт остался без воды в результате обстрелов со стороны ВСУ.