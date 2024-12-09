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11:58, 9 декабря 2024Спорт

Хорватский футболист клуба РПЛ оценил возможность прожить на 30 тысяч рублей в месяц

Игрок «Крыльев Советов» Ороз заявил, что проживет на 30 тысяч рублей в месяц
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: ANP / Getty Images

Хорватский защитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» Доминик Ороз оценил возможность прожить на 30 тысяч рублей в месяц. Его слова приводит Metaratings.

«Если бы я не ездил домой к родителям, то мне бы хватило этой суммы. В обычной жизни я предпочитаю заботиться о себе сам, я самостоятельно хожу в магазины и занимаюсь едой», — заявил Ороз. Он добавил, что готовит сам, так как считает это более правильным.

Ранее вратарь «Краснодара» и сборной России по футболу Станислав Агкацев оценил возможность прожить на 30 тысяч рублей в месяц. «Игрок счел это невозможным», — заявил Агкацев.

Ороз в нынешнем сезоне провел четыре матча в РПЛ. Он забил два мяча.

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