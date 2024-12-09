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19:40, 9 декабря 2024Спорт

Мать призвавшего расправиться с россиянами бывшего футболиста сделала заявление о сыне

Мать футболиста Алиева заявила, что не знает о приезде сына в Суджу
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Мать бывшего футболиста московского «Локомотива» и сборной Украины Александра Алиева (признан в РФ иноагентом и внесен в список террористов и экстремистов), призвавшего расправиться с россиянами в Курской области, сделала новое заявление о сыне. Ее слова приводит РИА Новости.

Женщина заявила, что не знает о приезде сына в оккупированную Вооруженными силами Украины (ВСУ) Суджу Курской области.

Ранее в соцсетях появился ролик, показывающий, как Алиев позирует на фоне магазина в городе Судже.

30 августа Алиев призвал расправиться с мирными жителями в Курской области, а также пожелал украинским военным дальнейшего продвижения в российском регионе. За это его признали террористом.

Алиев родился в Хабаровске, на данный момент бывший футболист живет в Киеве. Его родители проживают на территории России.

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