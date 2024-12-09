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13:49, 9 декабря 2024Бывший СССР

Российский полковник ответил на прогноз военного ВСУ о скорой потере Киевом пяти городов

Полковник Матвийчук: ВСУ скоро потеряют контроль над пятью городами
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) действительно скоро потеряют контроль над пятью городами, заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук, комментируя соответствующий прогноз военного ВСУ об утрате Киевом Часова Яра, Курахово, Покровска, Мирнограда и Великой Новоселки. Своим мнением специалист поделился с «Лентой.ру».

Ранее военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) и экс-депутат Верховной Рады Егор Фирсов заявил, что Киев может потерять пять городов в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, речь идет о населенных пунктах Часов Яр, Курахово, Покровск, Мирноград и Великая Новоселка.

«Над Курахово ВСУ уже потеряли контроль, наши военные уже полностью замкнули его в кольцо. После Курахово мы будем двигаться в сторону Покровска, потому что это крупный логистический центр, от которого многое зависит», — ответил Матвийчук на прогноз Фирсова.

Я полагаю, что эти города будут переходить на наш контроль, потому что мы должны выйти на границу ДНР

Анатолий Матвийчукполковник в отставке, военный эксперт

4 декабря подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что подразделения ВСУ, дислоцированные у Надии в ЛНР, отошли на вторую и третью линии обороны из-за обстрелов со стороны российских войск и угрозы окружения.

До этого военный эксперт сообщил, что российским военным осталось выбить солдат ВСУ из пяти населенных пунктов в ЛНР для полного контроля над территорией региона. Речь идет о Новоегоровке, Надии, Петровском, Новолюбовке и Белогоровке.

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