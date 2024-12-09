Мужчина пытался выдать себя за сыновей сразу двух семей и попался из-за левой руки

В Индии мужчина выдал себя за сыновей из разных семей и попался на мелочи

В Индии мужчина, который пытался обмануть сразу две разные семьи, выдавая себя за их давно потерянных сыновей, попался на мелочи. Об этом пишет The Indian Express.

В конце ноября на пороге дома супругов Тулы Рама и Лилавати из города Газиабад появился незнакомый мужчина и заявил, что он — их сын Бхим, похищенный 31 год назад. Бхима затолкали в машину и увезли неизвестные в 1993 году, когда он возвращался из школы. Мужчина утверждал, что похитители увезли его в город Джайсалмер, где посадили на цепь и заставляли пасти овец и коров.

Лже-Бхим заявил, что ему удалось сбежать много лет спустя благодаря водителю грузовика, который подобрал его и увез от похитителей. Он высадил мужчину в Дели, где тот обратился в полицию. Мать Бхима была уверена, что действительно воссоединилась с сыном, однако ее муж и дочери считали мужчину мошенником. Раджо, одна из них, рассказала, что видела, как вернувшийся Лже-Бхим писал левой рукой. Однако ее брат был правшой.

Странности в поведении мужчины заметила и другая сестра Бхима, Сантош. Она вспомнила, что в полицейском участке мужчина узнал по детской фотографии именно ее, однако она почти не изменилась с того времени. По ее мнению, он мог опереться на логику, а не на воспоминания. Кроме того, полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения с того места, где водитель якобы оставил мужчину, и не увидели ничего подобного.

Вскоре появились новые неожиданные подробности. К семье Бхима обратились Капил Дев Шарма и Аша из города Дехрадун. Они рассказали, что потеряли сына Ману несколько лет назад на фоне расцвета работорговли. В июле к ним неожиданно пришел незнакомый им мужчина и заявил, что является тем самым Ману. Он верно пересказал историю семьи, и женщина поверила ему.

Спустя некоторое время Лже-Ману поссорился с Шармой и Ашей, уехал на поиски работы и перестал выходить на связь. Супруги были уверены, что Лже-Ману и Лже-Бхим — один и тот же человек. Мужчину задержали. Сначала он уверял полицейских, что является Бхимом, но в конце концов сознался во лжи.

Настоящий возраст мошенника 38 лет, а имя — Индрараджа Равата. Мужчина рассказал, что, еще будучи ребенком, начал воровать, поэтому в 2005 году родная семья выгнала его из дома. Он долго скитался и в 2020 году стал жить в доме дальнего родственника. Спустя три месяца Равата обокрал его и скрылся. Чтобы как-то держаться на плаву, он и начал обманывать чужие семьи.

Ранее сообщалось, что в США арестовали женщину из штата Вирджиния, которая выдала себя за медсестру, устроилась работать сразу в несколько больниц и ухаживала за 60 пациентами. Такие аферы она проворачивала с 2015 года.

