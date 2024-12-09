Получивший российский паспорт бразилец из «Зенита» открестился от игры за сборную

Футболист «Зенита» Сантос: за сборную России должны играть молодые воспитанники

Бразильский капитан и защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос, получивший российский паспорт, открестился от игры за сборную России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Футболист заявил, что получил российское гражданство, так как любит страну. При этом он посчитал, что в данный момент в сборной России должны играть молодые русские воспитанники. «У меня по-прежнему есть огромное желание и мечта сыграть за сборную Бразилии — за страну, где я родился», — подчеркнул Сантос.

Президент России Владимир Путин дал российское гражданство Сантосу указом от 21 октября. Бразилец сможет представлять сборную России. За «Зенит» он выступает с 2019 года.

Сантос выступал за сборную Бразилии на Олимпиаде-2016. В том же году он провел единственный товарищеский матч в составе национальной команды.