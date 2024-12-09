Россияне прокатили «морского монстра» на крыше авто и попали на видео

Россияне заметили «морского монстра» под пленкой на крыше автомобиля во Владивостоке и сняли его на видео. Запись публикует Telegram-канал Amur Mash.
На записи видно, как автомобиль Mitsubishi Outlander едет по дороге вместе с остальными машинами. На его крыше под белым тентом оказался гигантский краб. Там же из-под защитной ткани были заметны его большие колючие клешни.
«Его явно пытались спрятать от любопытных глаз и даже прикрыли тентом — но ветер показал все, что там скрыто», — сказано в сообщении. Такой большой «морской монстр» оказался размером с целый мотоцикл.
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