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16:20, 9 декабря 2024Моя страна

Россияне прокатили «морского монстра» на крыше авто и попали на видео

Гигантского краба прокатили на авто во Владивостоке и попали на видео
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Россияне заметили «морского монстра» под пленкой на крыше автомобиля во Владивостоке и сняли его на видео. Запись публикует Telegram-канал Amur Mash.

На записи видно, как автомобиль Mitsubishi Outlander едет по дороге вместе с остальными машинами. На его крыше под белым тентом оказался гигантский краб. Там же из-под защитной ткани были заметны его большие колючие клешни.

«Его явно пытались спрятать от любопытных глаз и даже прикрыли тентом — но ветер показал все, что там скрыто», — сказано в сообщении. Такой большой «морской монстр» оказался размером с целый мотоцикл.

Ранее бизнесмен из Хабаровска заказал себе автомобиль из Японии и нашел в нем живой экзотический сюрприз. Когда машина была доставлена, ее новый владелец неожиданно заметил под капотом маленькую ящерку — ею оказался геккон светло-песочного цвета.

Недавно также медузу размером с человека запечатлели недалеко от Владивостока. Тем временем дайверы засняли на видео необычную дрессировку осьминогов.

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