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13:05, 9 декабря 2024Россия

Россиянин оказался в больнице с отбитой мошонкой после новогоднего корпоратива

Житель Ленобласти оказался в больнице с отбитой мошонкой после корпоратива
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Житель деревни Новое Девяткино Ленинградской области оказался в больнице с отбитой мошонкой после новогоднего корпоратива в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По сведениям издания, 46-летний россиянин во время праздника повздорил с коллегой. Мужчины бурно выясняли отношения, когда внезапно в ситуацию вмешался третий человек.

Он ударил ногой в пах работнику из Нового Девяткино. Последнего отвезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. Врачи выявили у него травму мошонки, разрыв левого яичка и гематому правого.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Обидчика пострадавшего задержали и поместили в изолятор.

Ранее сообщалось, что в Якутске посетители «Контакт-бара» массово подрались, двух участников конфликта удалось задержать.

ЖЗЛ
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