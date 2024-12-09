Россиянин оказался в больнице с отбитой мошонкой после новогоднего корпоратива

Житель Ленобласти оказался в больнице с отбитой мошонкой после корпоратива

Житель деревни Новое Девяткино Ленинградской области оказался в больнице с отбитой мошонкой после новогоднего корпоратива в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По сведениям издания, 46-летний россиянин во время праздника повздорил с коллегой. Мужчины бурно выясняли отношения, когда внезапно в ситуацию вмешался третий человек.

Он ударил ногой в пах работнику из Нового Девяткино. Последнего отвезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. Врачи выявили у него травму мошонки, разрыв левого яичка и гематому правого.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Обидчика пострадавшего задержали и поместили в изолятор.

Ранее сообщалось, что в Якутске посетители «Контакт-бара» массово подрались, двух участников конфликта удалось задержать.