Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:24, 9 декабря 2024Экономика

Рост нефтегазовых доходов России оценили

Минфин: нефтегазовые доходы бюджета России выросли на 25,8 % в январе-ноябре
Дмитрий Воронин

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В январе-ноябре нефтегазовые доходы федерального бюджета увеличились на 25,7 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и составили 10,341 триллиона рублей. Об этом говорится в предварительной оценке исполнения документа в первые 11 месяцев этого года, опубликованной Минфином РФ.

«Поступление нефтегазовых доходов при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, и в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития до конца года также ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем», — говорится в комментарии ведомства.

Общий объем доходов российского бюджета в указанный период вырос на 25,8 процента и составил 32,65 триллиона рублей, следует из материалов.

Что касается внутригодовой динамики нефтегазовых доходов РФ, то показатель роста в последние месяцы снижается. Так, в январе-августе 2024 года он рос на 56,2 процента (до 7,555 триллиона рублей), в сентябре дополнительные нефтегазовые доходы страны опустились месяц к месяцу на четверть — со 120 до 89,8 миллиарда рублей, а по итогам октября увеличение замедлилось год к году до 32,3 процента (до 9,539 триллиона).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Экс-начальник колонии ДНР погиб при подрыве авто. За его голову предлагали 21 тысячу долларов. Что об этом известно?

      Чемпионка ОИ раскритиковала решение российских гимнастов получать нейтральный статус

      Появились подробности крушения военного вертолета в Турции

      США захотели исключить захватившую власть в Сирии группировку из числа террористов

      Врач объяснил причины изменения цвета мочи на фиолетовый

      Российский учитель схватил ребенка за шею, вытолкал из класса и попал на видео

      Apple засудят за хранение запрещенных материалов

      В Германии призвали вернуть беженцев в Сирию из-за свержения Асада

      В Госдуме прокомментировали ситуацию с базами ВС России в Сирии

      В России отреагировали на новую попытку ВСУ ударить по месту запуска «Орешника»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше