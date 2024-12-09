Рост нефтегазовых доходов России оценили

Минфин: нефтегазовые доходы бюджета России выросли на 25,8 % в январе-ноябре

В январе-ноябре нефтегазовые доходы федерального бюджета увеличились на 25,7 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и составили 10,341 триллиона рублей. Об этом говорится в предварительной оценке исполнения документа в первые 11 месяцев этого года, опубликованной Минфином РФ.

«Поступление нефтегазовых доходов при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, и в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития до конца года также ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем», — говорится в комментарии ведомства.

Общий объем доходов российского бюджета в указанный период вырос на 25,8 процента и составил 32,65 триллиона рублей, следует из материалов.

Что касается внутригодовой динамики нефтегазовых доходов РФ, то показатель роста в последние месяцы снижается. Так, в январе-августе 2024 года он рос на 56,2 процента (до 7,555 триллиона рублей), в сентябре дополнительные нефтегазовые доходы страны опустились месяц к месяцу на четверть — со 120 до 89,8 миллиарда рублей, а по итогам октября увеличение замедлилось год к году до 32,3 процента (до 9,539 триллиона).