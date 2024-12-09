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09:32, 9 декабря 2024Мир

Сирийские вооруженные оппозиционеры полностью взяли провинцию с российскими базами

Сирийские вооруженные оппозиционеры полностью взяли провинцию Латакия
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Сирийские вооруженные оппозиционеры полностью взяли провинцию Латакия, где находятся российские военные базы, включая пункт Военно-морского флота (ВМФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Со вчерашнего дня оппозиция полностью контролирует провинцию Латакия, включая города Тартус и Джебла. Вооруженные силы оппозиции не вторгались и не намерены вторгаться на территорию российских военных баз, которые функционируют в нормальном режиме», — приводит агентство слова собеседника.

Ранее в Кремле заявили, что сирийские вооруженные оппозиционеры гарантировали безопасность военным базам России, а также всем дипломатическим учреждениям.

Кроме того, член политического комитета сирийской Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил Анас аль-Абда рассказал, что силы, захватившие Дамаск, надеются на хорошие отношения с Россией. По его словам, обе стороны имеют общие интересы.

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