Сирийские вооруженные оппозиционеры полностью взяли провинцию с российскими базами

Сирийские вооруженные оппозиционеры полностью взяли провинцию Латакия

Сирийские вооруженные оппозиционеры полностью взяли провинцию Латакия, где находятся российские военные базы, включая пункт Военно-морского флота (ВМФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Со вчерашнего дня оппозиция полностью контролирует провинцию Латакия, включая города Тартус и Джебла. Вооруженные силы оппозиции не вторгались и не намерены вторгаться на территорию российских военных баз, которые функционируют в нормальном режиме», — приводит агентство слова собеседника.

Ранее в Кремле заявили, что сирийские вооруженные оппозиционеры гарантировали безопасность военным базам России, а также всем дипломатическим учреждениям.

Кроме того, член политического комитета сирийской Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил Анас аль-Абда рассказал, что силы, захватившие Дамаск, надеются на хорошие отношения с Россией. По его словам, обе стороны имеют общие интересы.