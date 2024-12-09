Суд отказался вернуть государству землю в Барвихе

Суд отказал Генпрокуратуре в изъятии земли в поселке «Сады Майендорф» в Барвихе

Одинцовский суд Подмосковья отказал Генеральной прокуратуре России в изъятии земельного участка в поселке «Сады Майендорф» в Барвихе в пользу государства. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о 100 гектарах в Барвихе, которые были приватизированы в начале 2000-х годов. Ответчиками стали бывший владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин, владелица флористического салона Надежда Адвокатова, предприниматель Алексей Богачев и девелопер Михаил Хубутия.

В своем иске Генпрокуратура указала, что владельцы участков в поселке незаконно получили землю. Ответчики же заявили, что земли давно выбыли из государственного владения, а значит, закон был соблюден. В ходе заседания также было отмечено, что срок исковой давности по делу истек.

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