Тренер посоветовал упражнения для суставов с гимнастической палкой

Тренер и реабилитолог Матвей Одинцев посоветовал упражнения с гимнастической палкой для суставов. Его слова приводит «Чемпионат».

Одинцев включил в занятие восемь упражнений. Он посоветовал делать скручивания с опорой на палку и растяжку ног, скручивания с опорой на палку в широкой стойке и приседания с опорой на палку. Также тренер рекомендовал выполнять вращательные движения с палкой за спиной, перекрестные движения с палкой, вращения с палкой над головой. Кроме того, стоит делать подъемы и опускания палки за спиной и повороты туловища с палкой у подбородка.

Такая гимнастика задействует большое количество суставов и мышц, объяснил Одинцев. Помимо палки, в ней могут использоваться гантели, эспандеры, фитболы и другие специальные тренажеры или подручные средства.

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