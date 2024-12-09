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08:02, 9 декабря 2024Спорт

Тренер посоветовал упражнения для суставов с гимнастической палкой

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Vladimir Sukhachev / Shutterstock / Fotodom

Тренер и реабилитолог Матвей Одинцев посоветовал упражнения с гимнастической палкой для суставов. Его слова приводит «Чемпионат».

Одинцев включил в занятие восемь упражнений. Он посоветовал делать скручивания с опорой на палку и растяжку ног, скручивания с опорой на палку в широкой стойке и приседания с опорой на палку. Также тренер рекомендовал выполнять вращательные движения с палкой за спиной, перекрестные движения с палкой, вращения с палкой над головой. Кроме того, стоит делать подъемы и опускания палки за спиной и повороты туловища с палкой у подбородка.

Такая гимнастика задействует большое количество суставов и мышц, объяснил Одинцев. Помимо палки, в ней могут использоваться гантели, эспандеры, фитболы и другие специальные тренажеры или подручные средства.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ избавиться от свисающего живота. Тренер рекомендовала делать боковые скручивания и скручивания лежа к согнутым ногам, русский твист с ногами на весу, динамическую боковую планку и сведения-разведения ног на весу.

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