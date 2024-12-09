Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:52, 9 декабря 2024Мир

В Дамаске раздались мощные взрывы

РИА Новости: в Дамаске раздались мощные взрывы в НИИ в районе Барзе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Omar Sanadiki / Reuters

В Дамаске прогремели взрывы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

По данным агентства, взрывы произошли на территории НИИ в районе Барзе. «Вероятно, были нанесены удары. От взрывов наш дом трясло, как от землетрясения», — рассказал очевидец.

Ранее стало известно, что в Дамаске, Латакии и Тартусе ввели комендантский час. Он будет действовать с 17:00 до 05:00 по местному времени. Нарушение установленного режима будет наказываться месяцем тюремного заключения.

8 декабря бывший президент Сирии Башар Асад ушел с поста главы государства и покинул страну. На данный момент сложивший полномочия сирийский лидер с семьей находится в Москве.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Он сам все это на себя навлек». В США рассказали о сделке, отказ от которой стоил Асаду власти

      В Польше испугались отправки военных на Украину

      Венгрия и Израиль выступили против прихода оппозиции к власти в Сирии

      В Ирландии назвали самую главную угрозу в Европе «со времен нацистов»

      На Украине сообщили о переходе крупного села под контроль ВС РФ

      Поветкин заявил о поддержке Усика

      Филипп Киркоров придумал своим детям работу

      В Чехии назвали ситуацию в Сирии рискованной для Европы

      Крупный российский банк запланировал расстаться с частью заемщиков

      В Госдуме призвали дать Асаду российское гражданство

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше