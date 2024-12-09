В Дамаске раздались мощные взрывы

В Дамаске прогремели взрывы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев.
По данным агентства, взрывы произошли на территории НИИ в районе Барзе. «Вероятно, были нанесены удары. От взрывов наш дом трясло, как от землетрясения», — рассказал очевидец.
Ранее стало известно, что в Дамаске, Латакии и Тартусе ввели комендантский час. Он будет действовать с 17:00 до 05:00 по местному времени. Нарушение установленного режима будет наказываться месяцем тюремного заключения.
8 декабря бывший президент Сирии Башар Асад ушел с поста главы государства и покинул страну. На данный момент сложивший полномочия сирийский лидер с семьей находится в Москве.