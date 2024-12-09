РИА Новости: в Дамаске раздались мощные взрывы в НИИ в районе Барзе

В Дамаске прогремели взрывы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

По данным агентства, взрывы произошли на территории НИИ в районе Барзе. «Вероятно, были нанесены удары. От взрывов наш дом трясло, как от землетрясения», — рассказал очевидец.

Ранее стало известно, что в Дамаске, Латакии и Тартусе ввели комендантский час. Он будет действовать с 17:00 до 05:00 по местному времени. Нарушение установленного режима будет наказываться месяцем тюремного заключения.

8 декабря бывший президент Сирии Башар Асад ушел с поста главы государства и покинул страну. На данный момент сложивший полномочия сирийский лидер с семьей находится в Москве.