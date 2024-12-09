В Госдуме прокомментировали ситуацию с базами ВС России в Сирии

Депутат Картаполов: базы ВС России в Сирии сами себе гарантируют безопасность

Базы Вооруженных сил (ВС) России в Сирии сами себе гарантируют безопасность. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Военную безопасность нашим базам в Сирии гарантируют сами базы и вооруженные силы Российской Федерации. Что касается оппозиции, они знают, что если они на базы полезут, то они получат по соплям... отсюда и соглашение», — сказал депутат.

Ранее в российском МИД сообщили, что военные базы РФ в Сирии находятся в повышенной боевой готовности. Однако серьезных угроз на данный момент для них нет.

8 декабря антиправительственные силы в Сирии захватили город Хомс и вошли в столицу Дамаск. Президент Сирии Башар Асад провел переговоры с участниками конфликта и принял решение оставить пост, покинув страну.