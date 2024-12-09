В политике Трампа увидели угрозу раскола экономики США

Политолог: угрозы Трампа ввести пошлины БРИКС могут расколоть экономику США

Угрозы избранного президента США Дональда Трампа ввести пошлины на все товары отказавшихся от доллара стран БРИКС могут расколоть экономику Штатов. Соответствующие риски в политике главы государства увидел основатель центра политической аналитики EMIR Research Раис Хуссин, его цитирует РИА Новости.

По мнению политолога, ряд государств уже начинает думать о том, настало ли подходящее время для прокладывания более независимого от США пути.

«Угрозы Трампа закрыть доступ на рынок США, несмотря на их явную абсурдность, просто служат напоминанием тем, кто, возможно, еще не полностью это осознал, — не только о предполагаемой токсичности этой валюты, но и о срочной необходимости быстро диверсифицировать и углубить торговые отношения с более надежными партнерами и надежными платформами», — отметил Хуссин.

Трамп в своей соцсети Truth Social пообещал, что если БРИКС попытается создать альтернативу доллару или начнет сознательно отказываться от него, Белый дом введет 100-процентные импортные пошлины на товары из стран, занимающихся такой практикой. После этого в МИД Бразилии назвали слова Трампа бессмысленными и провокационными, потому что после своего вступления в должность ему придется учитывать сложившийся в мировой экономике расклад.

«Совершенно очевидно, что если бы Трамп ввел свои тарифы в отношении этих стран, у них не было бы иного выбора, кроме как принять ответные меры, фактически закрыв рынок в 4,6 миллиарда для США. В нынешних обстоятельствах это может расколоть экономику США и еще больше разделить страну», — добавил Хуссин.

Президент России Владимир Путин, во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» заявил, что слова избранного президента США Дональда Трампа о санкциях против тех, кто попытается помешать использованию в мире доллара, основаны на неверных представлениях и не касаются России. Он рассказал, что запрещать использование доллара или ограничивать его, на что было направлено возмущение республиканца, — это не то же самое, что отказываться от его использования.