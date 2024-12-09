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20:12, 9 декабря 2024Путешествия

Женщина лишилась отпуска мечты с семьей из-за одной маленькой проблемы с паспортом

Daily Mail: британка лишилась отпуска в Финляндии из-за порванного паспорта
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: John Sibley / Reuters

Британка лишилась рождественского отпуска мечты с семьей из-за одной маленькой проблемы с паспортом. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 37-летняя Клэр Пейдж уже несколько лет копила на отдых с мужем и детьми в Лапландии, Финляндия. Она потратила 4,7 тысячи фунтов стерлингов (603 тысячи рублей) на совместное путешествие в начале декабря и планировала кататься на оленьих упряжках и снегоходах, а также посетить Санта-Клауса. Однако планам не суждено было сбыться из-за порванного паспорта женщины.

Дефект был обнаружен в аэропорту Манчестера сотрудниками погранслужбы. Они заявили Пейдж, что полететь вместе с семьей она не сможет из-за надорванного листа документа. Британка знала о проблеме с паспортом, но уже много раз успешного путешествовала с ним. Однако такие аргументы не убедили работников авиагавани.

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Женщина расплакалась, как и ее дети, которые не хотели лететь без матери. Несмотря на это, Пейдж убедила мужа сесть в самолет с сыновьями, а сама попыталась как можно скорее оформить новый паспорт. Но сроки выдачи документа были слишком велики.

«У меня больше никогда не будет такой возможности, поскольку мой старший сын пойдет в старшую школу в следующем году», — объяснила она свое разочарование.

Ранее путешествие всей жизни превратилось для пожилой британской туристки в «сущий ад» из-за COVID-19 и гриппа. 76-летняя Патрисия Бантинг приехала во Флориду, США, из британского города Уиган на семейный праздник. Она копила деньги на поездку последние два года.

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