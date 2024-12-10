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17:42, 10 декабря 2024Интернет и СМИ

Раскрыт снижающий риск болезни Альцгеймера фактор

Врач Коновалов заявил, что прививка от герпеса снижает риск болезни Альцгеймера
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Mathurin NAPOLY / matnapo / Unsplash

Врач-офтальмолог и телеведущий Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале раскрыл россиянам фактор, который снижает риск болезни Альцгеймера. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

«Доказано, что прививка от герпеса уменьшает риск возникновения болезни Альцгеймера», — заявил Коновалов. Он добавил, что от этого недуга также защищают вакцины от гриппа и вируса папилломы человека.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин рассказал, что походы в баню предупреждают развитие заболеваний нервной системы. По его словам, у тех, кто регулярно посещает баню, реже диагностируют болезнь Альцгеймера, чем у людей, которые не делают этого.

Перед этим врач-кардиолог Юрий Беленков назвал распространенную привычку, которая может привести к инсульту и болезни Альцгеймера. Он предупредил, что большой вред для здоровья несет пересаливание пищи.

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