Банк России оценил риски волны банкротств

ЦБ: в России не ожидается волны банкротств при высокой ключевой ставке

Высокая ключевая ставка Банка России не приведет к волне банкротств. Об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики регулятора Андрей Ганган. Его процитировала «Комсомольская правда».

Глава департамента подчеркнул, что крупнейшие российские компании сохранили умеренный уровень долговой нагрузки. Большинство из них избежали финансовых сложностей. Что касается банков, то они тоже в хорошей форме.

Он также напомнил, что большая часть корпоративных заемщиков кредитуются по плавающей ставке. Это даст им возможность серьезно снизить выплаты в условиях снижения ключевой ставки и инфляции.

Ранее сообщалось, что в III квартале 2024 года российские компании столкнулись с беспрецедентно резким ростом просрочки платежей со стороны контрагентов. Есть мнение, что такое развитие событий может сигнализировать о приближающемся всплеске банкротств.

Также есть прогнозы о банкротствах ряда российских автодиллеров по причине высокой ключевой ставки Банка России.