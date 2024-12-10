«Самая красивая преступница» покорила весь мир. Кто она такая и как взорвала интернет?

Колумбийская полиция неожиданно освободила гламурную киллершу по кличке Кукла

Идеальная фигура, длинные волосы и дерзкий взгляд исподлобья. Фотография задержанной преступницы из Колумбии за считаные дни облетела весь мир: красавицей восхищались, признавались ей в любви и ждали экранизации ее истории. А снимать, казалось, действительно есть про что: девушке приписали руководство сетью киллеров, резкий карьерный рост в бандитской среде и расправу над бывшим возлюбленным. Почему все это на самом деле неправда, как весь мир поверил в ненастоящую историю и что в итоге все-таки совершила Кукла — разбиралась «Лента.ру».

Изначально СМИ сообщили о задержании самой опасной преступницы Колумбии

5 декабря британская Daily Mail и ряд других крупных изданий сообщили со ссылкой на аргентинский информационный портал Infobae, что в самом начале месяца в Колумбии задержали 23-летнюю Карен Джульет Охеду Родригес. На кадрах приложенного к новости видео показывалось, как длинноволосую девушку в брюках и белом топе конвоируют полицейские. Затем был показан изъятый у нее пистолет.

СМИ начали распространять информацию, что в городе Барранкабермеха, департамент Сантандер, поймали если не самую опасную женщину всей страны, то региона точно. Утверждалось, что Кукла встала на криминальную дорожку в 18 лет, была экспертом в огнестрельном оружии и могла попасть колибри в глаз со ста шагов. Кроме того, она якобы руководила целой группой киллеров, которые устраняли неугодных по заказу группировки Los de la M.

С поимкой Куклы и ее подручного по кличке Леопольдо в регионе наступает период спокойствия. Эти аресты знаменуют прогресс в ликвидации местных криминальных структур Маурисио Эррера подполковник колумбийской полиции

Задержание Куклы, 1 декабря Кадр: Need To Know

Задержали ее, по словам журналистов, не только за участие в организованной преступной группировке, но и за организованное нападение на ее бывшего возлюбленного. 23 июня она якобы вызвала мужчину на встречу, где по нему открыли огонь неизвестные, а потом скрылись на мотоцикле. Несчастного успели доставить в больницу, однако врачи оказались бессильны.

Больше всего людей поразила внешность Куклы

То, что банды в Южной Америке ведут постоянную войну с полицией и часто контролируют целые регионы стран, известно, кажется, всем. Часто появляются сообщения, что в наркокартели и другие ОПГ массово вступают женщины и дети. Однако Кукла произвела на интернет-общественность неизгладимое впечатление.

Ее тут же окрестили «гламурной киллершей» и «самой красивой преступницей». Более того, некоторые читатели новостей о колумбийской арестантке заметили ее сходство с актрисой Обри Плазой. Они начали мечтать об экранизации похождений Куклы с американкой в главной роли.

Обри Плаза, у меня есть новая роль для тебя MGMTease пользователь X

Пусть Обри Плаза сыграет ее в неизбежной экранизации RealTevorScott пользователь X

За потоком восторгов никто не обратил внимание, что вся эта история с «гламурной киллершей» является плодом очень странной ошибки. А точнее, целого ряда ошибок.

Задержанную преступницу перепутали с другой

9 декабря W Radio внезапно объявило, что ту самую Куклу неожиданно выпустили на свободу. В эфире радиостанции выступила полковник полиции Адриана Пас. Она заявила, что историю преступницы искусственно раздули в социальных сетях.

Высокопоставленная сотрудница правоохранительных органов сказала, что Куклу задержали, когда они с сообщником отправились «выбить долг из должника». При этом ни в каких связах с киллерами она никогда не подозревалась.

В информационных системах прокуратуры нет информации, что она в данный момент связана с делами об убийствах Адриана Пас подполковник колумбийской полиции

Кукла действительно преступница, пояснила Пас, однако никаких связей с кровавыми расправами в прошлом, как растрезвонили СМИ по всему миру, у нее нет. Судя по всему, девушка с бойфрендом выдавали кредиты под крупный процент, а потом выбивали эти проценты из должников силовыми методами. То есть было одновременно микрокредиторами и коллекторами.

Полиция действительно расследует ее возможные связи с бандой Los de la M, но никаких подтверждающих эти связи фактов у силовиков пока нет.

«У нас нет информации, чтобы кто-то погиб от ее руки», — сказала Пас и подтвердила, что в данный момент Кукла отпущена на свободу, хотя следственные действия в ее отношении продолжаются. Задержанного вместе с Куклой сообщника по кличке Леопольдо также отпустили до завершения следствия.

Особенно примечательным в интервью полковника Пас было то, что она ни разу не назвала Куклу по имени, которое распространили СМИ, — Карен Джульет Охеда Родригес.

Задержанные Карен Джульет Охеда Родригес и Паула Валентина Хойя Руэда, 30 сентября Фото: Policia nacional

У двух преступниц совпали клички

Разбираясь в этой странной истории, редакторы «Ленты.ру» обратили внимание на новость, которая появилась в колумбийских СМИ еще 30 сентября.

Тогда в городе Пьедекуэста департамента Сантандер тоже задержали Карен Джульет Охеду Родригес по прозвищу Кукла. В той заметке рассказывалась история о покушении на бывшего возлюбленного, которое произошло 23 июня.

В общих чертах история была той же, только у арестованной в сентябре Куклы был не сообщник Леопольдо, а сообщница — Паула Валентина Хойя Руэда по прозвищу Толстая киллерша (Gorda Sicaria). Именно эта женщина по просьбе Родригес наняла людей, которые стреляли в ее бывшего возлюбленного. Там же указано и имя несчастного — его звали Дейви Хесуса Гарсиа Паломино

Также выяснилось, что преступницы получили около четырех миллионов колумбийских песо (порядка 90 тысяч рублей) за покушение. Обеих женщин арестовали, они находятся в заключении. Но почему Куклу, задержанную в Барранкабермеха, приняли за Родригес?

Виновным в путанице оказался блогер

Судя по всему, путаница произошла по целому ряду обстоятельств. После появления в латиноамериканских СМИ видео с красивой преступницей все бросились искать информацию о ней.

Одним из первых пост в социальной сети опубликовал журналист-блогер Хакобо Солано Черкьяро. Неизвестно, какими источниками он пользовался, но в его посте смешались биографии двух преступниц. Обе действительно носят кличку Кукла, однако красавицу из Барранкабермеха никто не называл Родригес — полиция обозначала ее только прозвищем. Имя у нее появилось только после поста Черкьяро от 5 декабря.

В его тексте, судя по всему, из-за фактических ошибок, допущенных в попытке поскорее «отработать горячую тему», навалены в кучу факты биографий обеих преступниц. Из-за сотрудничества с киллерами Родригес он приписал Кукле, арестованной 1 декабря, руководство бригадой наемных убийц. А проверка полицией ее возможных связей с бандой Los de la M благодаря ему превратилась в работу на эту группировку

Обри Плаза Aubrey Plaza . Фото: Stephane Mahe / Reuters

Впрочем, позже Черкьяро опубликовал еще серию постов, в которых признал ошибку и указал на то, что в регионе действительно действовали две преступницы с прозвищем Кукла. Но на это, похоже, уже никто не обратил внимания.

Как бы то ни было, легенда о красавице, вставшей на преступный путь сразу же после окончания школы и превратившейся в лидера группы киллеров, действительно просится на экран. Так что у Обри Плазы еще есть шанс сыграть таинственную Куклу. Ведь имени ее полиция пока так и не назвала.