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13:19, 10 декабря 2024Путешествия

Европейские авиаперевозчики пожаловались на закрытое российское небо

Politico: европейские авиаперевозчики не выдерживают конкуренцию с китайскими
Кирилл Луцюк

Фото: Shutterstock / Fotodom

Из-за закрытого российского воздушного пространства европейские авиаперевозчики не могут выдерживать усиливающуюся конкуренцию с китайскими авиакомпаниями. Об этом сообщило издание Politico.

Оно выяснило, что ведущие европейские авиакомпании уменьшили число количество рейсов в Китай, так как им приходится перенаправлять самолеты в обход России. Это сказывается на времени, которое воздушное судно проводит в пути, расходах на горючее и дополнительных выплатах членам экипажей. Между тем авиаперевозчики из Китая избавлены от таких проблем, что обеспечивает им конкурентное преимущество.

Ранее на эту проблему уже обращали внимание депутаты Европарламента. Они полагают, что антироссийские санкции создали на рынке авиации ситуацию «недобросовестной конкуренции» в пользу Китая, чьи авиакомпании стремительно расширили свои маршруты в Европу. Преодолевать это непростое положение дел евродепутаты предлагают путем введение штрафных санкций за полеты с использованием воздушного пространства России.

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