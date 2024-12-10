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19:06, 10 декабря 2024Спорт

Фетисов объяснил важность отношения НХЛ к погоне Овечкина за рекордом Гретцки

Фетисов: НХЛ отдаляется от политики отношением к погоне Овечкина за рекордом
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Вячеслав Фетисов

Вячеслав Фетисов. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов объяснил важность отношения руководства Национальной хоккейной лиги (НХЛ) к погоне российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина за рекордом канадца Уэйна Гретцки по заброшенным в регулярных чемпионатах шайбах. Его слова приводит РИА Новости.

Фетисов заявил, что НХЛ — пример того, как должна работать спортивная организация. «В этом случае спортивный принцип отделяется от всей политики. Побить рекорд — событие для самого Гретцки и мирового хоккея в целом», — посчитал он.

Ранее стало известно, что комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн вместе с Гретцки начнут присутствовать на матчах Овечкина, когда до рекорда останется пять голов. Когда россиянин забросит решающую шайбу, матч будет прерван для празднования.

Овечкин с 19 ноября восстанавливается после перелома ноги. До рекорда Гретцки ему остается 26 шайб.

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