Фетисов объяснил важность отношения НХЛ к погоне Овечкина за рекордом Гретцки

Фетисов: НХЛ отдаляется от политики отношением к погоне Овечкина за рекордом

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов объяснил важность отношения руководства Национальной хоккейной лиги (НХЛ) к погоне российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина за рекордом канадца Уэйна Гретцки по заброшенным в регулярных чемпионатах шайбах. Его слова приводит РИА Новости.

Фетисов заявил, что НХЛ — пример того, как должна работать спортивная организация. «В этом случае спортивный принцип отделяется от всей политики. Побить рекорд — событие для самого Гретцки и мирового хоккея в целом», — посчитал он.

Ранее стало известно, что комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн вместе с Гретцки начнут присутствовать на матчах Овечкина, когда до рекорда останется пять голов. Когда россиянин забросит решающую шайбу, матч будет прерван для празднования.

Овечкин с 19 ноября восстанавливается после перелома ноги. До рекорда Гретцки ему остается 26 шайб.