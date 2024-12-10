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11:29, 10 декабря 2024Экономика

Власти объяснили помощь «АвтоВАЗу» борьбой с ростом цен

Мантуров объяснил господдержку автопроизводителям борьбой ростом цен на машины
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Российские власти оказывают поддержку отечественным автопроизводителям для того, чтобы не допустить слишком резкого роста цен на новые автомобили. Таким образом помощь компаниям в комментарии РИА Новости объяснил первый вице-премьер Денис Мантуров.

Что касается снижения стоимости машин, то, как объяснил чиновник, этому мешает высокая инфляция. Но помощь служит определенного рода демпфером для отечественных предприятий.

Активнее всего о поддержке в последние годы просит крупнейший российский производитель легковых автомобилей «АвтоВАЗ». В том числе он добился повышения утилизационного сбора, который отечественным автозаводам компенсируют из бюджета. Глава «АвтоВАЗа» объяснял, что без этой меры компания проиграет конкуренцию китайскому автопрому.

Ранее глава госкорпорации «Ростех» (совладелец «АвтоВАЗа») Сергей Чемезов сообщил, что правительство обсуждает новый формат поддержки производителя на фоне росте ключевой ставки. По его словам, без таких программ компания не сможет развиваться и все равно уступит китайцам.

Между тем Соколов не исключил, что производственный план компании на 2025 год, который был утвержден на уровне 500 тысяч автомобилей, может быть урезан из-за динамично идущих вниз продаж. Эксперты также ожидают, что из-за резкого роста цен на новые автомобили российский рынок сократится более чем на десять процентов.

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