Крокодил растерзал женщину на глазах у ее коллеги

В Индонезии останки женщины нашли в челюстях крокодила

В Индонезии крокодил растерзал 44-летнюю женщину, работавшую возле реки. Об этом сообщает Samaa TV.

Женщина трудилась на пальмовой плантации в прибрежном районе на острове Калимантан. Крокодил набросился на нее неожиданно, схватил зубами за ногу и утащил в ров с водой. Коллега, на глазах которой это произошло, тщетно пыталась спасти женщину, а затем вызвала полицию.

Спасатели спустя полтора часа нашли останки. Некоторые части тела жертвы все еще находились в челюстях крокодила. При приближении людей хищник бросил их в воду.

В Индонезии часто происходят нападения крокодилов на людей. Так, в октябре огромный хищник расправился с шахтером на глазах у его тестя в округе Белитунг провинции Банка-Белитунг. В августе крокодил набросился на 54-летнюю женщину, когда та купалась в реке на Молуккских островах.

