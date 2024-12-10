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15:52, 10 декабря 2024Наука и техника

Mercedes изобрела заряжающую электрокары краску

Mercedes создала краску, собирающую солнечную энергию и заряжающую электрокары
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Andrew Boyers / Reuters

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz рассказал о создании уникальной краски, которая может генерировать энергию и заряжать электромобили. На это обратило внимание издание TechSpot.

Специальная «солнечная краска» наносится на кузов автомобиля и генерирует электроэнергию, собирая солнечные лучи. В случае, если краска будет размещена на площади 11 квадратных метров, что соответствует размерам внедорожника, она может обеспечить запас хода до 12 тысяч километров в год.

Отмечается, что солнечная энергия может либо напрямую питать электродвигатели автомобиля, либо подзаряжать его высоковольтный аккумулятор. Система будет работать в движении и в то время, пока автомобиль стоит на парковке.

Краска имеет толщину всего 5 микрометров и весит около 50 грамм на квадратный метр. В Mercedes-Benz не раскрывают состав краски, но журналисты TechSpot полагают, что она создана на базе перовскита — титаната кальция, сравнительно редкого материала.

По словам представителей компании, эффективность краски зависит от региона и погодных условиях. Так, в немецком Штутгарте, где расположена штаб-квартира Mercedes-Benz, солнечная краска может компенсировать до 62 процентов заряда батареи.

В начале августа японская корпорация Nissan создала краску, которая способствует охлаждению кузова автомобиля. Новый материал может эффективно отражать инфракрасные лучи.

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