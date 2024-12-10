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08:07, 10 декабря 2024Россия

Москалькова призвала сделать все для помощи желающим вернуться соотечественникам

Москалькова призвала помочь желающим вернуться в Россию соотечественникам
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Необходимо сделать все возможное для того, чтобы в Россию вернулись те люди, которые считают себя соотечественниками по культуре, историческим корням, взглядам и системе ценностей. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, ее цитирует РИА Новости.

«Мы должны, мне кажется, сделать все возможное для возвращения тех, кто себя считает соотечественником по культуре, своим историческим корням, взглядам, системе ценностей. Это очень важно», — сказала омбудсмен.

Она также напомнила, что существует госпрограмма добровольного переселения соотечественников в Россию. Также в стране появились механизмы, которые позволяют вернуть тех людей, которые до отъезда продали в России все свое имущество.

Кто относится к категории проживающих за рубежом соотечественников?

— граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами территории страны;
— бывшие граждане СССР, получившие гражданство входившей в его состав и ставшей независимой республики, а также их потомки по прямой восходящей линии, то есть их дети, внуки, правнуки и так далее;
— лица, оставшиеся без гражданства после распада СССР;
— выходцы из Российской республики (существовала с 1917 по 1918 год), Российской империи и их потомки по прямой восходящей линии.

Москалькова ранее рассказала, что граждане России, которые проживают за рубежом, часто сталкиваются с нарушением имущественных прав. Кроме того, они обращаются к омбудсмену с вопросами о здравоохранении.

В феврале 2024 года правительство России упростило процедуру репатриации для соотечественников, которые проживают за рубежом. Для этого им не придется подтверждать владение русским языком на уровне, достаточном для общения.

ЖЗЛ
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