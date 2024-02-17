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11:00, 17 февраля 2024Россия

Правительство России упростило процедуру репатриации для соотечественников

Кабмин отменил экзамен по русскому языку при репатриации соотечественников

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российский кабмин упростил процедуру репатриации и отменил экзамен по русскому языку для соотечественников, проживающих за рубежом. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства.

«Для участия в госпрограмме таким гражданам не придется подтверждать владение русским языком на уровне, достаточном для общения», — сообщается в заявлении кабинета министров.

Кто относится к категории проживающих за рубежом соотечественников?

— граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами территории страны
— бывшие граждане СССР, получившие гражданство входившей в его состав и ставшей независимой республики, а также их потомки по прямой восходящей линии, то есть их дети, внуки, правнуки и так далее.
— лица, оставшиеся без гражданства после распада СССР
— выходцы из Российской республики (существовала с 1917 по 1918 годы), Российской Империи и их потомки по прямой восходящей линии

Отмечается, что программа репатриации направлена на поддержу соотечественников, которые в том числе проживают и в недружественных странах.

Ранее сообщалось, что власти Латвии начали выдворять из страны русскоязычных пенсионеров, так как пожилые россияне массово не могут сдать экзамен по латышскому языку, который нужен для продления вида на жительство. Под угрозой депортации находятся 1167 человек, из них 789 старше 60 лет.

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      Марк Леонов
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