Натурализованный бразилец из «Зенита» оценил жизнь в России

Защитник «Зенита» Сантос заявил, что чувствует себя на 50 процентов русским

Натурализованный бразильский защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос оценил жизнь в России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Сантос признался, что чувствует себя на 50 процентов русским, поскольку прожил в стране пять с половиной лет. По его мнению, образ жизни в России похож на бразильский.

«Конечно, когда наступает зима, все становится немного сложнее, темное время суток все-таки немного мешает улыбаться чаще. Но, каждый день делая добрые дела, мы помогаем друг другу даже в мороз и холод. Хотя зимы в России очень красивые!» — заявил футболист. Он добавил, что ему также нравится русская кухня, особенно сырники.

Президент России Владимир Путин дал российское гражданство Сантосу указом от 21 октября. Теперь бразилец сможет представлять сборную России. За «Зенит» он выступает с 2019 года.